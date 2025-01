Sitzung des US-Kongresses zur BestÃ¤tigung des Wahlsiegs von Trump

Das US-Kapitol, der Sitz des Kongresses, in Washington

Zwei Monate nach der US-Präsidentschaftswahl kommen am Montag beide Kammern des Kongresses zusammen, um den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump formell zu bestätigen (18.00 Uhr MEZ). Dabei werden die Stimmen, welche die Wahlleute in den einzelnen Bundesstaaten abgegeben haben, laut verlesen und gezählt. Vizepräsidentin Kamala Harris, die bei der Wahl am 5. November Trump unterlag, hat die Aufgabe, schließlich offiziell den Sieg ihres Rivalen zu erklären.



Vor vier Jahren, am 6. Januar 2021, hatte Trump seine damalige Wahlniederlage nicht akzeptiert. Vom ihm aufgestachelte Anhänger stürmten das Kapitol, um die Zertifzierung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Der damalige Vizepräsident Mike Pence widersetzte sich dem Druck Trumps und bestätigte schließlich den Sieg des Demokraten Biden. Der Rechtspopulist Trump wurde im Zusammenhang mit den Vorgängen angeklagt, doch wurde das Verfahren wegen seines jetzigen Wahlsieges eingestellt.