Biden trifft AngehÃ¶rige der Anschlagsopfer in New Orleans

US-Präsident Joe Biden besucht am Montag mit seiner Frau Jill die Stadt New Orleans, um Angehörige der Opfer des Anschlags in der Silvesternacht zu treffen.

US-Präsident Joe Biden besucht am Montag mit seiner Frau Jill die Stadt New Orleans, um Angehörige der Opfer des Anschlags in der Silvesternacht zu treffen. Die Auto-Attacke galt auf der Straße feiernden Menschen und hatte in den USA sowie weltweit Entsetzen ausgelöst. 14 Menschen wurden getötet und mehr als 30 weitere verletzt.



Der Angreifer, ein 42-jähriger ehemaliger US-Soldat, wurde nach seiner Todesfahrt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Nach Überzeugung der Ermittler wurde er zu seiner Tat durch die Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert. Der IS ist für zahlreiche Anschläge gegen westliche Ziele verantwortlich, äußerte sich zu der Tat in New Orleans bisher jedoch nicht.