Verleihung der Golden Globes: "Emilia PÃ©rez" als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet

Zoë Saldaña bei der Verleihung der Golden Globes

Der Musical-Thriller "Emilia Pérez" ist bei der 82. Verleihung der Golden Globes als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet worden. Zudem wurde die US-Schauspielerin Zoë Saldaña bei der Preisvergabe am Sonntagabend im kalifornischen Beverly Hills für ihre Rolle in "Emilia Pérez" als beste Nebendarstellerin ausgezeichet. Insgesamt ging der Film des französischen Regisseurs Jacques Audiard mit Nominierungen in zehn Kategorien ins Rennen.



Der fast vollständig auf Spanisch gedrehte Musical-Thriller "Emilia Pérez" erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der ein neues Leben als Frau beginnen will. Beim Festival in Cannes erhielt der Streifen bereits den Jury-Preis.



US-Filmstar Demi Moore ("The Substance") wurde bei der Gala indes mit einem Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. Der Schauspieler Sebastian Stan ("A Different Man") wurde in dieser Sparte als bester männlicher Darsteller geehrt.