Schneefall sorgt in England fÃ¼r StÃ¶rungen im Flugverkehr

Schneemann vor dem Stadion Anfield in Liverpool

Ungewöhnlich starke Schneefälle haben in Teilen Englands für Störungen im Flugbetrieb gesorgt. Unter anderem an Flughäfen in Bristol und Liverpool waren am Sonntag aufgrund der Witterungsbedingungen zeitweise die Start- und Landebahnen gesperrt. Für Wales, Zentralengland und Teile Nordwestenglands wurde eine Wetterwarnung wegen Schnees und gefrierenden Regens ausgegeben.



Der britische Wetterdienst meldete für die Stadt Bingley im Norden Englands zwölf Zentimeter Neuschnee. Für höhere Lagen in Wales und England wurden 30 Zentimeter Neuschnee vorausgesagt. Einige abgelegene Ortschaften in Lagen über 300 Metern könnten bei bis zu 40 Zentimetern Neuschnee von der Außenwelt abgeschnitten werden, warnte der Wetterdienst. In Teilen Zentral- und Südwestenglands sowie im Süden von Wales fiel zwischenzeitlich der Strom aus.