Spahn hÃ¤lt Alleinregierung der Union fÃ¼r mÃ¶glich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte über mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl hält Unionsfraktionsvize Jens Spahn auch eine Alleinregierung der Union für möglich. "Die schließe ich nicht aus", sagte er der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Eine Alleinregierung von CDU und CSU ist nach manchen Umfragen denkbar."



Der CDU-Politiker ergänzte: "Und sie wäre das Beste, um Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik und damit in die Demokratie wieder zu stärken." Zugleich sagte der Fraktionsvize: "Es gibt jetzt ein Momentum, das es möglicherweise seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Für eine starke, eigenständige Union. Und das müssen wir abrufen."



Die Union wolle eine eigene Mehrheit ohne SPD und Grüne. "Die Bürger wollen einen echten Politikwechsel. Und sie wollen eine Regierung ohne falsche Kompromisse", so Spahn.