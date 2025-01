Meloni besucht Ã¼berraschend Trump in Florida

Meloni bei Trump in Florida

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat überraschend den künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Florida besucht. Das Büro der Ministerpräsidentin in Rom veröffentlichte am Sonntagmorgen Fotos von dem als inoffiziell bezeichneten Treffen, auf dem Trump und seine Besucherin in Mar-a-Lago vor einem Weihnachtsbaum zu sehen sind. Laut US-Medien schauten sich die beiden gemeinsam einen Film an und es gab ein Abendessen.



Die vorher nicht angekündigte Reise von Meloni nach Florida erfolgte im Vorfeld eines geplanten Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Rom. Dieser will vom 9. bis 12. Januar - und damit unmittelbar vor Ende seiner Amtszeit - in die italienische Hauptstadt reisen und dort neben Meloni auch Papst Franziskus treffen.



Biden übergibt sein Amt am 20. Januar an Trump. Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin hatte nach Trumps Wahlsieg im November die "unerschütterlichen" Verbindungen zwischen Italien und den USA gepriesen und dem Republikaner gratuliert.