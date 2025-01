Insa-Umfrage: SPD sinkt in WÃ¤hlergunst - GrÃ¼ne legen leicht zu

Bild: AFP

Gebäude des Bundestags in Berlin

Zum Jahresbeginn ist die SPD in einer Insa-Umfrage für die 'Bild am Sonntag' in der Wählergunst leicht gesunken. Die SPD lag bei 16 Prozent und verlor im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt. Die Union liegt weiterhin mit 31 Prozent vorn.