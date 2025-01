1,28 Millionen Euro fÃ¼r Thunfisch bei Neujahrsauktion in Tokio

Der ersteigerte Blaufinnen-Thunfisch

Nach einigen Jahren der Zurückhaltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist bei der diesjährigen Neujahrsauktion auf dem Toyosu-Fischmarkt in Tokio wieder ein Spitzenpreis erzielt worden.

Nach einigen Jahren der Zurückhaltung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist bei der diesjährigen Neujahrsauktion auf dem Toyosu-Fischmarkt in Tokio wieder ein Spitzenpreis erzielt worden. Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera teilte mit, bei der Auktion am Sonntag für einen 276 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch 207 Millionen Yen (rund 1,28 Millionen Euro) bezahlt zu haben - der zweithöchste Preis, der jemals bei der jährlich stattfindenden Versteigerung erzielt wurde.



Die Onodera-Gruppe hat damit in den vergangenen fünf Jahren jeweils den höchsten Preis bei der Auktion gezahlt. Größe und Gewicht der ersteigerten Fisches entsprechen in etwa denen eines Motorrads. "Der erste Thunfisch ist etwas, dass Glück bringen soll", sagte Onodera-Vertreter Shinji Nagao Journalisten nach der Versteigerung. "Wir wünschen uns, dass Menschen dies essen und ein wunderbares Jahr haben werden", fügte er hinzu.



Im letzten Jahr hatte Onodera 114 Millionen Yen für den teuersten Thunfisch bezahlt. Der bisher höchste Preis bei der Tokioter Neujahrsauktion hatte im Jahr 2019 ein 278 Kilogramm schwerer Blauflossen-Thunfisch erzielt. Der selbsternannte "Thunfischkönig" Kiyoshi Kimura, Betreiber der Restaurantkette Sushi Zanmai hatte damals 333,6 Millionen Yen bezahlt. Die Daten werden seit 1999 erhoben.



Während der Corona-Pandemie waren aufgrund der damit verbundenen Einschränkungen für die Gastronomie die Preise für die Thunfische auf der jährlichen Auktion deutlich zurückgegangen.