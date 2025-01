Abschiedsbesuch: US-AuÃŸenminister Blinken reist nach SÃ¼dkorea und Japan

Südkoreas entmachteter Präsident Yoon (r) und Blinken

Im Rahmen seiner vermutlich letzten Auslandsreise als US-Außenminister wird Antony Blinken am Sonntagabend (Ortszeit) in Südkorea erwartet. In Seoul ist für Montag ein Treffen Blinkens mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Tae Yul geplant.

Im Rahmen seiner vermutlich letzten Auslandsreise als US-Außenminister wird Antony Blinken am Sonntagabend (Ortszeit) in Südkorea erwartet. In Seoul ist für Montag ein Treffen Blinkens mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Tae Yul geplant. Der Besuch erfolgt inmitten angespannter Zeiten in Seoul - am Montag läuft eine Frist für die Verhaftung des entmachteten Präsidenten Yoon Suk Yeol aus. Der Verbündete der US-Regierung hatte Anfang Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine politische Krise ausgelöst.



Blinken wird nach seinem Besuch in Südkorea weiter nach Japan reisen. Dort wird es erwartungsgemäß ebenfalls unter anderem um die trilaterale Zusammenarbeit zwischen den USA, Japan und Südkorea vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea gehen. Die Reise ist Blinkens vermutlich letzter Trip im Amt, bevor Donald Trump in Washington am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten übernimmt.