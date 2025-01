"Emilia PÃ©rez" und "Der Brutalist" Favoriten fÃ¼r die Golden Globes

Der Französische Regisseur Jacques Audiard

Im kalifornischen Beverly Hills werden in der Nacht zum Montag (Sonntag 17.00 Uhr Ortszeit, Montag 02.00 Uhr MEZ) die begehrten Film- und Fernsehpreise Golden Globes verliehen. Top-Favoriten der 82. Verleihung des Preises sind der Musical-Thriller "Emilia Pérez" und das Drama "Der Brutalist". Der Thriller des französischen Regisseurs Jacques Audiard wurde in zehn Kategorien nominiert, das Drama des US-Regisseurs Brady Corbet erhielt sieben Nominierungen.



In der Kategorie Bestes Drama ist auch die deutsche Produktion "September 5" über das Münchner Olympia-Attentat 1972 nominiert. Unter den zahlreichen weiteren Nominierten ist als bester nicht-englischsprachiger Film auch "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des Iraners Mohammad Rasoulof, der als deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar eingereicht wurde. Die Golden Globes gelten als wichtiger Fingerzeig dafür, wer bei der Verleihung der Oscars am 2. März 2025 zum Zuge kommen könnte.