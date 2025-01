CSU will Arbeitsplatz-Check fÃ¼r jede Klima-MaÃŸnahme

Windräder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag wird auf ihrer Klausurtagung in Seeon einen Kurswechsel in der Klimapolitik beschließen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf einen Auszug aus einem entsprechenden Beschlusspapier.



Darin heißt es wörtlich: "Wir werden Klimaschutzmaßnahmen zukünftig einem Arbeitsplatz-Check unterziehen. Künftig müssen Klimaschutzmaßnahmen industrie- und arbeitsplatzfreundlich stattfinden." Notwendig sei ein "Klimaschutz, der zu Aufschwung und nicht zu Abwanderung führt". Denn: Eine Politik, die dazu führe, "dass Produktion aus Deutschland abwandert und dass das CO2 dann einfach anderswo auf der Welt emittiert wird", sei in Wahrheit kein Klimaschutz, sondern "schlicht ein Deindustrialisierungs-Programm".