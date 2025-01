US-Regierung investiert mehr als 300 Millionen Dollar in Kampf gegen Vogelgrippe

2024 gab es in den USA 66 Infektionen mit der Vogelgrippe

Die USA wollen mehrere hundert Millionen Dollar in den nationalen Kampf gegen die Vogelgrippe investieren. Wie die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sollen 306 Millionen Dollar (296 Millionen Euro) in Bereitschafts- und Überwachungsprogramme sowie die medizinische Forschung gegen das H5N1-Virus fließen. "Auch wenn das Risiko für den Menschen gering ist, bereiten wir uns immer auf alle möglichen Szenarien vor", erklärte Gesundheitsminister Xavier Becerra.



Seit Beginn des Jahres 2024 ist in den USA nach offiziellen Zahlen bei 66 Menschen eine Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus festgestellt worden. Weitere Fälle könnten laut den Behörden unentdeckt geblieben sein. Zwar wurde bislang keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung festgestellt, Forscher zeigten sich angesichts der hohen Verbreitungszahlen jedoch alarmiert.



Demnach besteht das Risiko, dass sich die Vogelgrippe mit der saisonalen Grippe vermischt und dadurch eine tödliche Pandemie wie in den Jahren 1918 und 2009 auslöst wird.



Das Vogelgrippevirus H5N1 war erstmals 1996 aufgetaucht. Die Zahl der Infektionsherde bei Vögeln stieg seit 2020 exponentiell an - parallel dazu nahm auch die Zahl infizierter Säugetierarten zu, darunter Milchkühe. Fast alle infizierten Vögel sterben an der Krankheit.



Die Ankündigung der Millioneninvestitionen der US-Regierung erfolgte unmittelbar vor der Übernahme des Präsidentenamts durch den Republikaner Donald Trump am 20. Januar. Dieser hatte im April im "Time"-Magazin angekündigt, das von Biden eingerichtete Büro für die Vorbereitung auf künftige Pandemien abschaffen zu wollen.



Auch Trumps vorgeschlagener Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. steht Impfungen skeptisch gegenüber und strebt eine Reform der Gesundheitsbehörden an. Zudem wirbt er für Rohmilch, die als ein Überträger der Vogelgrippe gilt.