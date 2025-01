Neue syrische FÃ¼hrung kÃ¼ndigt Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs an

Flughafengebäude in Damaskus

Die neue syrische Führung hat für die kommende Woche eine Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs von und nach Damaskus angekündigt. Der Flugverkehr am Airport der syrischen Hauptstadt werde ab Dienstag wieder anlaufen, sagte Luftfahrt-Behördenchef Aschhad al-Salibi laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Sana am Samstag. Auch der Flughafen von Aleppo werde wieder für den internationalen Flugbetrieb gerüstet.



Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad durch von der islamistischen Miliz HTS angeführte Kämpfer am 8. Dezember waren Linienflüge nach Syrien zunächst eingestellt worden.



Die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass sie nach fast 13-jähriger Unterbrechung ab Dienstag wieder regelmäßige Flüge nach Damaskus anbietet. Zunächst soll es drei Verbindungen pro Woche geben.