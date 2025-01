US-PrÃ¤sident Biden verleiht Freiheitsmedaille an zahlreiche PersÃ¶nlichkeiten

Scheidender US-Präsident Joe Biden

Hillary Clinton, Anna Wintour, Jane Goodall: Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt verleiht US-Präsident Joe Biden am Samstag zahlreichen Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Politik und Unterhaltung die Freiheitsmedaille (Presidential Medal of Freedom) und lässt ihnen damit die höchste zivile Auszeichnung der USA zukommen. Die Geehrten seien "große Führungspersönlichkeiten, weil sie gute Menschen sind, die außergewöhnliche Beiträge für ihr Land und die Welt geleistet haben", erklärte das Weiße Haus.



Zu den insgesamt 19 Geehrten gehören Menschen aus dem politischen Bereich wie die ehemalige First-Lady und US-Außenministerin Hillary Clinton oder der linke Philanthrop und Milliardär George Soros, aber auch Prominente aus der Unterhaltung und dem Sport, darunter U2-Leadsänger Bono, Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson, die langjährige "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour, Fußball-Superstar Lionel Messi, die Schauspieler Denzel Washington und Michael J. Fox sowie der Modedesigner Ralph Lauren.



Preisträger sind auch die bekannte Primatentenforscherin Jane Goodall und der Gründer der Hilfsorganisation World Central Kitchen, José Andres.



Auch dem 1968 ermordeten Präsidentenbruder Robert F. Kennedy, besser bekannt als "Bobby" Kennedy, wird der 82-Jährige Biden posthum die Freiheitsmedaille verleihen. "Sein Vermächtnis inspiriert weiterhin diejenigen, die sich für Gerechtigkeit, Gleichheit und den öffentlichen Dienst einsetzen", erklärte der scheidende US-Präsident.



Mit seiner Auswahl der Preisträger will Biden in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch einmal ein Zeichen setzen. Bereits am Donnerstag hatte er der prominenten Trump-Kritikerin Liz Cheney die Bürgermedaille, die zweithöchste Auszeichnung in den USA, verliehen, was als Seitenhieb gegen seinen designierten Nachfolger Donald Trump gewertet worden war.



Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl im November übernimmt der Republikaner Trump am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten.