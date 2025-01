Polizei fasst VerdÃ¤chtigen nach willkÃ¼rlichen Angriffen auf Bewohner in Rotterdam

Ermittler und Bürgermeisterin in Rotterdam

Nach dem Tod von drei offenbar willkürlich erschossenen Menschen in Rotterdam hat die niederländische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz, sagte Ermittlungschef Hugo Hillenaar am Freitag bei einer Pressekonferenz. Auch eine Schusswaffe wurde sichergestellt. Das Motiv des Mannes liegt weiter bisher Dunkeln.



Für die Bewohner von Rotterdam, aber auch für die Ermittler sei es "ein Albtraum" gewesen, "dass jemand frei herumläuft und willkürlich Opfer erschießt", sagte Hillenaar. Zunächst war am 21. Dezember ein 63-Jähriger durch einen Kopfschuss getötet worden. Eine Woche später starb ein 58-Jähriger unter ähnlichen Umständen in der gleichen Wohngegend. Zuletzt wurde am Donnerstag ein 81 Jahre alter Mann erschossen.



Nach dem jüngsten Mord hatten Polizisten den Verdächtigen am Donnerstagabend befragt, aber zunächst keine Verbindung zu den bis dahin vorliegenden unscharfen Aufnahmen einer Überwachungskamera feststellen können, wie Rotterdams Polizeichef Fed Westerbeke berichtete. Der Mann wurde jedoch erkennungsdienstlich behandelt und schließlich um kurz vor Mitternacht festgenommen.



"Damit geht eine grauenerregende Zeit zu Ende. Ich hoffe wirklich, und ich erwarte es auch, dass wir einander in dieser Zeit des Kummers Halt geben können", sagte Bürgermeisterin Carola Schouten. "Lasst uns gut aufeinander aufpassen."