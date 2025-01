Bitkom sieht Fortschritte bei Digitalisierungsvorhaben in Deutschland

Kabel in einem Rechenzentrum

Die Bundesregierung hat einer Untersuchung zufolge im letzten Quartal 2024 Fortschritte bei digitalpolitischen Projekten gemacht. So wurden im vierten Quartal elf Vorhaben abgeschlossen, das waren mehr als in den beiden davor, wie der Digitalverband Bitkom mitteilte.

Die Bundesregierung hat nach Einschätzung des Digitalverbands Bitkom im letzten Quartal 2024 Fortschritte bei digitalpolitischen Projekten erzielt. So wurden im vierten Quartal elf Vorhaben abgeschlossen, das waren mehr als in den beiden davor, wie der Verband am Freitag in Berlin unter Berufung auf den eigenen "Monitor Digitalpolitik" mitteilte. Drei der elf Vorhaben wurden vor dem Bruch der Ampelkoalition finalisiert, acht danach.



Für den "Monitor Digitalpolitik" überprüft der Verband regelmäßig den Umsetzungsstand von 334 digitalpolitischen Vorhaben in Deutschland. Zum 1. Januar 2025 wurden demnach 115 der Vorhaben abgeschlossen, das entspricht einem Anteil von 34 Prozent. Weitere 184 beziehungsweise 55 Prozent befinden sich in Umsetzung, elf Prozent wurden noch nicht begonnen.



"Es ist gut, dass die Bundesregierung in den Wochen vor der Neuwahl noch einige wichtige Projekte ins Ziel gebracht hat", teilte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst mit. "Wichtig ist, dass die neue Bundesregierung schnell ihre Arbeit auf- und die Digitalpolitik in den Fokus nimmt. Vor allem unsere Verwaltungen müssen auf Vordermann gebracht werden und ihre Dienste für Unternehmen und Privathaushalte durchgängig digital anbieten." Dazu brauche es in der kommenden Legislaturperiode ein eigenständiges Digitalministerium.