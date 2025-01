Kochen, GÃ¤rtnern, Feiern: Netflix-Sendung mit Meghan Markle erscheint am 15. Januar

Meghan Markle

Kochen, Gärtnern und das Ausrichten von Feiern: Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle startet am 15. Januar ihre neue Lifestyle- und Kochsendung beim Streaminganbieter Netflix. "Ich habe mich so darauf gefreut, das mit Euch zu teilen", erklärte die Herzogin von Sussex am Donnerstag im Onlinedienst Instagram. "Ich hoffe, Ihr liebt die Show genauso sehr, wie ich es geliebt habe, sie zu machen."



Netflix veröffentlichte einen Trailer für "With Love, Meghan". In der Serie mit acht Folgen soll der frühere "Suits"-Star Tipps unter anderem zum Kochen, Gärtnern und zur Organisation von Feiern geben. Zu den Gästen gehören die Köchin Alice Waters sowie die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer. Harry taucht kurz im Trailer auf.



Die als Schauspielerin bekannt gewordene Meghan und Harry hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben in Kalifornien. Als Einnahmequellen setzen sie dabei auf Medienproduktionen und Veröffentlichungen und haben unter anderem eine Produktionsfirma gegründet.



Harry brachte zudem eine Autobiografie heraus, die ihm viel Geld einbrachte, Meghan lancierte eine Lifestyle-Marke. Das Paar trat außerdem in einer Netflix-Dokuserie auf, in der es schwere Vorwürfe gegen die britische königliche Familie erhob.



Im vergangenen April kündigte das Paar Meghans Lifestyle-Show ebenso an wie eine Profi-Polo-Sendung. Harry ist ein begeisterter Anhänger der Sportart.