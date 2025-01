MutmaÃŸliche Anschlagsplanung: Jugendlicher in Brandenburg aus Gewahrsam entlassen

Polizeifahrzeug

Ein wegen einer mutmaßlichen Anschlagsplanung in Brandenburg in Polizeigewahrsam genommener Jugendlicher ist wieder auf freiem Fuß. Der Tatverdächtige wurde der Polizei zufolge nach richterlicher Entscheidung aus dem Gewahrsam entlassen.

Ein wegen einer mutmaßlichen Anschlagsplanung in Brandenburg an Weihnachten in Polizeigewahrsam genommener Jugendlicher ist wieder auf freiem Fuß. Der Tatverdächtige sei nach richterlicher Entscheidung am Mittwoch aus dem Gewahrsam entlassen worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Potsdam am Donnerstag. Es gebe derzeit keine hinreichenden Anhaltspunkte, die eine weitere Ingewahrsamnahme begründen würden.



Einsatzkräfte hatten den Jugendlichen am ersten Weihnachtsfeiertag im Landkreis Teltow-Fläming südlich von Berlin in Gewahrsam genommen. Es gab außerdem Durchsuchungen bei dem Verdächtigen. Nähere Angaben zu den Hintergründen, der Art etwaiger Anschlagspläne und dem Jugendlichen wurden bislang nicht gemacht.



Die Polizei sprach nach der Ingewahrsamnahme von einem Hinweis auf eine "mögliche Anschlagsplanung" mit "mutmaßlich" politischer Motivation. Die Informationen hätten sich am Abend des 24. Dezembers verdichtet, woraufhin Ermittlungen des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt und der Potsdamer Staatsanwaltschaft zu dem Jugendlichen geführt hätten. Am Morgen des 25. Dezembers rückten dann unter anderem Spezialkräfte zu einer Razzia an.