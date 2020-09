Erste Sitzung der Zukunftskommission Landwirtschaft im Bundeskanzleramt

Das Kükentöten steht exemplarisch für einen Zielkonflikt

Die Anfang Juli eingesetzte Zukunftskommission Landwirtschaft tagt am Montag zum ersten Mal. Auftakt (11.00 Uhr) ist im Bundeskanzleramt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Danach wechselt die Kommission in ein nahe gelegenes Hotel.



In dem Gremium sitzen 31 Vertreter aus Landwirtschaft und Handel, Wissenschaft, Verbraucherschutz sowie von Tier- und Umweltschutzverbänden. Sie sollen im Herbst einen Zwischenbericht mit ersten Empfehlungen abgeben, im Sommer 2021 dann einen Abschlussbericht. Aufgabe ist nichts weniger, als die "Zielkonflikte" zwischen einer wirtschaftlich tragfähigen Lebensmittelproduktion und Umweltschutz sowie zwischen Preisbewusstsein und steigenden Verbrauchererwartungen aufzulösen.