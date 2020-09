Merkel verspricht "deutlich mehr Stellen im Gesundheitsdienst"

dts

Gesundheitsamt

.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verspricht eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter. "Wir wollen deutlich mehr Stellen im Gesundheitsdienst schaffen und die technische Ausstattung weiter verbessern", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.



"Schnelle digitale Kommunikationswege" seien "das A und O, wenn wir den Öffentlichen Gesundheitsdienst leistungsfähig halten wollen und wenn alle Informationen auch rechtzeitig bei denen ankommen sollen, die die nötigen Entscheidungen in dieser Pandemie zu treffen haben", so Merkel. In der kommenden Woche trifft die Kanzlerin in einer Videokonferenz auf Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Oberbürgermeister und Landräte aus ganz Deutschland. "Ich möchte noch mehr darüber erfahren, wie die Arbeit in den Gesundheitsämtern vor Ort abläuft", sagte Merkel in ihrer Videobotschaft.