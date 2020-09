Suche nach Überlebenden von Schiffsunglück vor Japan wegen Taifuns ausgesetzt

Rettungskräfte haben die Suche nach Überlebenden des Schiffsunglücks vor Japan wegen eines herannahenden Wirbelsturms ausgesetzt. Der Einsatz werde bis zum Vorüberziehen von Taifun 'Haishen' eingestellt, sagte ein Sprecher der Küstenwache.

Rettungskräfte haben die Suche nach Überlebenden des Schiffsunglücks vor Japan wegen eines herannahenden Wirbelsturms ausgesetzt. Der Einsatz werde bis zum Vorüberziehen von Taifun "Haishen" eingestellt, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Samstag. "Haishen" wird voraussichtlich ab Samstagabend in Japan zu spüren sein und Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Stundenkilometern erreichen. Am Montag wird er voraussichtlich weiterziehen.



Der Frachter "Gulf Livestock 1" war am Mittwoch mit 43 Seeleuten und 6000 Kühen an Bord während des Durchzugs von Taifun "Maysak" etwa 185 Kilometer westlich der Insel Amami Oshima gesunken. Zwei Überlebende - beide philippinische Seeleute - konnten geborgen werden, dutzende weitere Besatzungsmitglieder werden noch vermisst. Einer der Überlebenden berichtete, einer der Schiffsmotoren sei ausgefallen; dann sei das Schiff von einer mächtigen Welle zum Kentern gebracht worden und später vollständig gesunken.