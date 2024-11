Bahn: Hohe Zufriedenheit mit Ersatzverkehr fÃ¼r Riedbahn

Arbeiten am Gleis

Die Fahrgäste im Ersatzverkehr der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt, die derzeit mehrere Monate lang nicht verkehrt, sind laut einer Befragung der Bahn mehrheitlich sehr zufrieden mit der Ersatzlösung.

Die Fahrgäste im Ersatzverkehr der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt sind laut einer Befragung der Deutschen Bahn mehrheitlich sehr zufrieden mit der Ersatzlösung. "86 Prozent der befragten Fahrgäste gaben ihrer Fahrt die Schulnote eins oder zwei", erklärte die DB Regio am Sonntag. Mit 77 Prozent würde eine große Mehrheit den Riedbahn-Ersatzverkehr weiterempfehlen.



Die Riedbahnsanierung läuft seit Juli und planmäßig bis Mitte Dezember. Der Güter- und Fernverkehr wird in der Zeit umgeleitet, statt S-Bahnen und Regionalzügen verkehren Busse auf zwölf Linien. Nach Angaben der Bahn werden täglich rund 1000 Fahrten angeboten.



Der Befragung zufolge lobten 91 Prozent der Fahrgäste insbesondere die Ausstattung und den Komfort der eingesetzten Busse. Auch die Erkennbarkeit der purpurfarbenen Busse und die Organisation des Ersatzverkehrs mit Beschilderung, Info-Aushängen und Echtzeit-Informationen auf dem Smartphone bewerteten demnach viele Befragte positiv.



"Die guten Noten unserer Fahrgäste zeigen: Unser Ersatzverkehr ist ein voller Erfolg", erklärte die DB-Vorständin Regionalverkehr, Evelyn Palla. Befragt wurden laut DB Regio 258 Fahrgäste im September.



Die Riedbahn-Sanierung ist der Startschuss für ein Generalsanierungsprogramm des deutschen Schienennetzes. Um schneller voran zu kommen, setzt die Bahn auf jeweils monatelange Vollsperrungen. Insgesamt will die Bahn in den kommenden Jahren so 41 vielbefahrene Strecken grundsanieren.



Als nächstes steht ab kommendem August die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin an. Nach Angaben der Bahn sollen auch hier neuwertige Busse mit Wlan, ausreichend Stauraum für Gepäck und zumindest teilweise Toiletten an Bord im Ersatzverkehr eingesetzt werden.