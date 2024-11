Linke glaubt an Wiedereinzug in Bundestag durch Direktmandate

Gruppe der Linkspartei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Co-Vorsitzende der Linken, Jan van Aken, rechnet fest mit dem Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag durch den Gewinn von Direktmandaten.



Van Aken sagte der "Rheinischen Post": "Tatsächlich werden wir fünf oder sechs Wahlkreise identifizieren, in denen wir eine reelle Chance haben, Direktmandate zu gewinnen."



Er ergänzte: "In dreien werden Silberlocken antreten, in dreien Jüngere." Mit Blick auf die Jüngeren nannte der Linke seine Co-Vorsitzende Iris Schwerdtner und den Chef der Linken-Gruppe im Bundestag, Sören Pellmann, die in Berlin-Lichtenberg und Leipzig kandidieren würden. "Die dritte Besetzung haben wir noch nicht festgelegt", sagte van Aken.



Auf dem Parteitag der Linken hatte Gregor Gysi die "Aktion Silberlocke" angekündigt, um drei Direktmandate zu gewinnen. Gemeint sind damit Gysi selber, der frühere Fraktionschef Dietmar Bartsch und womöglich Thüringens Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow. Mit dem Gewinn von drei Direktmandaten würde die Linke wieder in den Bundestag einziehen, selbst wenn sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte.