TÃ¶dlicher Angriff auf StraÃŸe in Niedersachsen: GroÃŸfahndung nach flÃ¼chtigem TÃ¤ter

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 61-Jährigen auf einer Straße im niedersächsischen Sarstedt fahndet die Polizei nach eigenen Angaben "mit Hochdruck und allen verfügbaren Kräften" nach einem flüchtigen Verdächtigen. Erste Hinweise auf die Identität des mutmaßlichen Täters seien noch nicht bestätigt, teilte die Polizei in Hildesheim am Montag mit. Das Opfer sei mutmaßlich mit einer Stichwaffe attackiert und so schwer verletzt worden, dass es wenig später gestorben sei.



Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Angriff am Montagvormittag im Bereich der Bahnhofsstraße in Sarstedt. Die Hintergründe des Geschehens in der Gemeinde im Großraum Hannover waren demnach zunächst noch ebenso unklar wie der genaue Tatablauf. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.