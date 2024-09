20-JÃ¤hriger auf StraÃŸe in Nordrhein-Westfalen getÃ¶tet - Mordkommission ermittelt

Ein Unbekannter soll bei einer Auseinandersetzung auf einer Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen einen 20-jährigen Mann getötet haben. Bei der Tat handelt es sich um ein 'Aggressionsdelikt im Straßenverkehr', wie die Polizei in Neuss mitteilte.

Ein Unbekannter soll bei einer Auseinandersetzung auf einer Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen einen 20-jährigen Mann getötet haben. Nach Angaben der Polizei in Neuss vom Montag handelte es sich um ein "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr". Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich demnach auf der Bundesstraße 59 an der Anschlussstelle Jüchen im Rhein-Kreis Neuss. Zum Hergang und den Hintergründen liefen die Ermittlungen.



Der 20-Jährige erlitt bei dem Angriff des bislang unbekannten Manns lebensgefährliche Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort. Eine Mordkommission unter Führung der Polizei in Düsseldorf nahm Ermittlungen auf. Weitere Details gaben die Beamten zunächst nicht bekannt.