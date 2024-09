MutmaÃŸliches Autorennen in Hamburg: MÃ¤nner nach Tod von ZweijÃ¤hrigem in Haft

Polizeifahrzeug im Einsatz

Nach dem Tod eines Zweijährigen bei einem mutmaßlich durch ein illegales Autorennen ausgelösten Verkehrsunfall in Hamburg sind die beiden tatverdächtigen Fahrer in Untersuchungshaft genommen worden.

Nach dem Tod eines Zweijährigen bei einem mutmaßlich durch ein illegales Autorennen ausgelösten Verkehrsunfall in Hamburg sind die beiden tatverdächtigen Fahrer in Untersuchungshaft genommen worden. Die Männer im Alter von 22 und 24 Jahren seien am Freitag von Ermittlern der Mordkommission sowie Zielfahndern zu Hause aufgesucht und festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit.



Die Ermittlungen zu dem Unfall am Montag vergangener Woche hätten zuvor den Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen erhärtet, erklärten die Beamten weiter. Die Autos der Männer waren auf einer Kreuzung im Stadtteil Billstedt nacheinander mit dem Wagen einer 40-Jährigen kollidiert, die ihren beiden kleinen Kindern unterwegs war. Ihr zweijähriger Sohn starb.



Auch die übrigen Beteiligten wurden unterschiedlich schwer verletzt, der von dem 22-jährigen gesteuerte Wagen krachte darüber hinaus noch in mehrere Bäume. Von Anfang an verfolgte die Polizei nach eigenen Angaben auch den Verdacht, dass sich die zwei Männer ein Autorennen geliefert haben könnten.



Bei den Verdächtigen fanden am Freitag den Beamten zufolge außerdem noch Hausdurchsuchungen statt, um weitere Beweismittel zu sichern. Nach ihrer Festnahme wurden sie in Untersuchungshaft überstellt. Die Ermittlungen dauerten an, die Polizei bat weiterhin auch um Hinweise von Augenzeugen.