2. Bundesliga: KÃ¶ln gewinnt auf Schalke

Leart Paqarada (1. FC Köln) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des vierten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln 3:1 beim FC Schalke 04 gewonnen.



Die Partie begann mit einigen guten Offensivaktionen auf beiden Seiten, letztendlich konnten die Gäste in der 25. Minute durch einen Treffer von Damion Downs in Führung gehen. Im Anschluss machten sie weiter Druck und belohnten sich auch noch vor der Pause, als Linton Maina einen Konter veredelte.



Direkt nach dem Seitenwechsel zappelte der Ball erneut im Tor der Knappen - diesmal war Tim Lemperle für den Treffer verantwortlich. Die Partie schien zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden zu sein. Die Schalker konnten sich zwar in der 66. Minute durch einen von Kenan Karaman verwandelten Elfmeter auch selbst in die Torschützenliste eintragen - für eine Aufholjagd reichte es trotz einiger guter Gelegenheiten aber nicht mehr.



Durch den Sieg rückt Köln auf den sechsten Platz vor, Schalke steht mit vier Zählern auf dem Konto auf Rang zwölf. Für die Kölner geht es nach der Länderspielpause am 14. September gegen den 1. FC Magdeburg weiter, die Schalker sind am Tag zuvor beim Karlsruher SC gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: SC Paderborn 07 - SSV Ulm 1846 0:0, Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 1:2.