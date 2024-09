Sachsen: Wahlbeteiligung gegen Mittag leicht unter 2019 - Briefwahl wohl hÃ¶her

Wahllokal nahe Dresden

In Sachsen hat bis zum Sonntagmittag gut ein Viertel der Wahlberechtigten die Stimme abgegeben. Wie der Landeswahlleiter mitteilte, lag die vorläufige Beteiligung an der Landtagswahl um 12.00 Uhr bei 25,8 Prozent. Bei der Landtagswahl 2019 waren es zu dieser Zeit mit 26,2 Prozent etwas mehr.



Es werde allerdings damit gerechnet, dass diesmal rund 24,6 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht per Briefwahl Gebrauch machten. Bei der vorangegangenen Wahl hatten nur 16,9 Prozent ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.



Die Wahllokale in Sachsen schließen um 18.00 Uhr. In Umfragen lieferte sich die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer zuletzt ein enges Rennen mit der AfD. Die Mehrheit der bisherigen Koalition aus CDU, SPD und Grünen steht demnach auf der Kippe.