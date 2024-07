"Chinatown"-Drehbuchautor Robert Towne stirbt im Alter von 89 Jahren

Robert Towne 2016 in Los Angeles

Sein Drehbuch zu "Chinatown" wird oft als das beste jemals geschriebene Drehbuch bezeichnet - nun ist der Hollywood-Autor Robert Towne im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Oscar-Preisträger sei am Montag friedlich zu Hause im Beisein seiner Familie gestorben, erklärte Townes Sprecherin Carri McClure am Dienstag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Zu Townes Werken gehörten auch die Vorlagen für "Das letzte Kommando" und die ersten beiden "Mission: Impossible"-Filme.



Mitte der 1970er Jahre wurde Towne auf dem Höhepunkt seiner Karriere drei Jahre in Folge für den Drehbuch-Oscar nominiert, mit dem er für "Chinatown" ausgezeichnet wurde. In dem Film spielt Jack Nicholson einen Privatdetektiv in den 1930er Jahren, dessen Ermittlungen zu einem untreuen Ehemann eine Welt voller Korruption in Los Angeles aufdecken.



Aufgrund seiner komplexen Handlung, der witzigen und doch düsteren Dialoge sowie der gewagten Themen gilt "Chinatown" an Filmhochschulen als perfektes Drehbuch. Allerdings entschied sich Regisseur Roman Polanski am Ende für ein deutlich schrecklicheres Ende, als Towne es sich vorgestellt hatte.



Später arbeitete Towne mit Tom Cruise unter anderem für die ersten beiden "Mission: Impossible"-Filme zusammen. Towne war zudem als beratender Produzent bei der Fernsehserie "Mad Men" tätig.