Aston Martin beim Goodwood Festival of Speed

mid Groß-Gerau - Neben den V-Modellen wird in Goodwood der weltweit erste Super Tourer, der Aston Martin DB12, zu sehen sein - der erste Sportwagen der neuen Generation. Aston Martin

Aston Martin wird beim Goodwood Festival of Speed 2024 für Geschwindigkeit und Schwung sorgen, wenn der Valkyrie, der Valour, der Valiant, der Victor und der Vantage das Aufgebot der ultraluxuriösen Sportwagen der Marke beim berühmten Goodwood Hillclimb anführen.



Aston Martin wird beim Goodwood Festival of Speed 2024 für Geschwindigkeit und Schwung sorgen, wenn der Valkyrie, der Valour, der Valiant, der Victor und der Vantage das Aufgebot der ultraluxuriösen Sportwagen der Marke beim berühmten Goodwood Hillclimb anführen.



Der Valkyrie, das bahnbrechende Hypercar von Aston Martin, kehrt nach Goodwood

zurück. Der publikumswirksame Hingucker feierte 2021 sein dynamisches Debüt und

ist nun die Inspiration für das neue Aston Martin Valkyrie AMR-LMH-Hypercar, mit

dem die Marke 2025 wieder an die Spitze der Sportwagenrennen zurückkehren wird.



Auch der Valour, der anlässlich des 110-jährigen Jubiläums von Aston Martin

entwickelt wurde, wird zu erleben sein. Mit seinem maßgeschneiderten

Sechsgangschaltgetriebe und dem 5,2-Liter-Biturbo-V12, der für maximales

Engagement des Fahrers sorgt, ist der Valour das letzte Modell einer Ära, das zeitlos

und klassisch wirkt.



Der einzigartige Aston Martin Victor, der von Top Gear als "das Hypercar, das die

achtziger Jahre nie hatten" beschrieben wurde, wurde durch das einzigartige

Individualisierungsangebot der Marke, Q by Aston Martin, mit einem Schaltgetriebe

und einem V12 ausgestattet. Das Festival of Speed bietet die seltene Gelegenheit,

dieses einzigartige Auto auf der Bergrennstrecke und im Supercar-Paddock aus

nächster Nähe zu erleben.



Der neue Aston Martin Vantage, der erst vor wenigen Monaten vorgestellt wurde, ist

Aston Martins wahrhaft fokussierter Sportwagen. Das neueste Modell mit dem

berühmten Namen Vantage setzt die Tradition der Marke fort, potente Sportwagen mit

Frontmotor und Hinterradantrieb zu bauen, die für maximalen Nervenkitzel und

maximales Vertrauen entwickelt wurden. Der Vantage ist das Herzstück von

Aston Martin und das neue Modell verkörpert die Ideale der Marke in jeder Hinsicht.



Neben den V-Modellen wird in Goodwood der weltweit erste Super Tourer, der

Aston Martin DB12, zu sehen sein - der erste Sportwagen der neuen Generation.

Ebenfalls im First-Glance-Paddock zu sehen ist der neue DBX707, der mit seinem

auffälligen neuen Innenraumdesign und einem neuen, hochmodernen Infotainment-

System, das von Aston Martin selbst entwickelt wurde, aufwartet.



Marco Mattiacci, Global Chief Brand & Commercial Officer, erklärt: "Das Festival of Speed ist der Höhepunkt der Saison für alle, die ihr Leben der Geschwindigkeit verschrieben haben. Wir sind stolz darauf, an diesem unglaublichen, jährlichen Fest der Geschwindigkeit teilzunehmen und freuen uns, in diesem Jahr eine ganze Reihe von Aston Martin-Sportwagen und den brandneuen DBX707 zu zeigen. Wir freuen uns jedes Jahr auf diese Veranstaltung, denn sie ist eine großartige Gelegenheit, unsere Marke echten Sportwagenliebhabern zu präsentieren."



Das Goodwood Festival of Speed 2024 wird am 11. Juli eröffnet und endet am 14. Juli 2024.