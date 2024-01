Trauertag im Iran nach Anschlag am Grab des getöteten Generals Kassem Soleimani

Gedenkkundgebung für Soleimani am Mittwoch in Teheran

Nach dem Bombenanschlag nahe dem Grab des 2020 getöteten Generals Kassem Soleimani gedenkt der Iran am Donnerstag bei einem nationalen Trauertag der zahlreichen Toten. Nach offiziellen Angaben starben am Mittwoch in Kerman mindestens 95 Menschen.

Nach dem Bombenanschlag nahe dem Grab des 2020 getöteten Generals Kassem Soleimani gedenkt der Iran am Donnerstag bei einem nationalen Trauertag der zahlreichen Toten. Iranischen Staatsmedien zufolge hatten sich am Mittwoch in der südlichen Stadt Kerman zwei Explosionen ereignet, als dort gerade zahlreiche Menschen an den vierten Todestag des bei einem US-Angriff getöteten Generals Soleimani erinnerten. Laut dem Justizministerium wurden mindestens 95 Menschen getötet, die Nachrichtenagentur Irna meldete zudem 211 Verletzte.



Die Führung in Teheran stufte den Anschlag als Terrorakt ein und erklärte den Donnerstag "zu einem Tag der öffentlichen Trauer im ganzen Land". Soleimani war vor vier Jahren bei einem vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump angeordneten Drohnenangriff nahe Bagdad getötet worden. Der General befehligte die Al-Kuds-Brigaden, die für Auslandseinsätze zuständige Abteilung der iranischen Revolutionsgarden. Die Explosionen in der Nähe seines Grabs am Mittwoch ereigneten sich vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen in Nahost.