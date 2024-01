Scholz besucht Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

Bild: AFP

Olaf Scholz am Sonntag in Verden an der Aller

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag in ein Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt reisen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will er sich in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, über die Lage informieren.