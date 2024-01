Hisbollah-Anführer warnt Israel vor Krieg gegen den Libanon

Menschen verfolgen die Rede von Hisbollah-Anführer Nasrallah

Der Anführer der islamistischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, hat Israel vor einem Krieg gegen den Libanon gewarnt. "Wenn der Feind denkt, einen Krieg gegen den Libanon zu führen, werden wir ohne Zurückhaltung, ohne Regeln, ohne Grenzen und ohne Einschränkungen kämpfen", sagte Nasrallah am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede. "Wir haben keine Angst vor Krieg."



Die Rede erfolgte einen Tag, nachdem der Vizechef der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet worden war. Libanesische Behörden und die Hamas warfen Israel vor, Saleh al-Aruri und sechs weitere Funktionäre der islamistischen Palästinenserorganisation getötet zu haben. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari ging nicht direkt auf den tödlichen Anschlag ein, sagte jedoch, Israel sei "in hohem Maße auf jedes Szenario" vorbereitet.



Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor rund drei Monaten greift auch die Hisbollah Israel nahezu täglich vom Südlibanon aus an. Die israelische Armee reagiert auf die Angriffe mit verstärkten Luftangriffen im Libanon und in Syrien. Bislang beschränkten sich die Gefechte auf die Grenzgebiete im Südlibanon. International wächst nun aber die Sorge, dass sich nach dem ersten Angriff auf die libanesische Hauptstadt seit Kriegsbeginn der Krieg auch auf den Libanon ausweiten könnte.