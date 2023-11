Hisbollah-Chef: Ausweitung des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ist "realistisch"

Menschen in Teheran schauen die Rede von Nasrallah an

Erstmals seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas hat sich der Chef der libanesischen Hisbollah in einer Rede zu Wort gemeldet und die Ausweitung des Konflikts als 'realistisch' bezeichnet.

Erstmals seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas hat sich der Chef der libanesischen Hisbollah offiziell zu Wort gemeldet und eine Ausweitung des Konflikts als "realistisch" bezeichnet. An der libanesischen Front seien "alle Optionen offen", sagte Hassan Nasrallah am Freitag in einer Fernsehansprache. Sollte Israel einen Angriff auf den Libanon oder einen Präventivschlag in Betracht ziehen, wäre das "die größte Dummheit seiner Existenz", fügte er hinzu.



Die Rede des Hisbollah-Chefs war mit Spannung erwartet worden. Seit dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es beinahe täglich militärische Auseinandersetzungen an der israelisch-libanesischen Grenze. Es gibt Befürchtungen, dass die Hisbollah eine neue Front zur Unterstützung der Hamas eröffnen und so Libanon in den Krieg hineinziehen könnte.



In Richtung der USA betonte Nasrallah, dass seine vom Iran unterstützte Miliz bereit sei, sich deren Kriegsschiffen im Mittelmeer entgegenzustellen. "Eure Flotte macht uns keine Angst", sagte der Hisbollah-Chef. Nasrallah warf den USA vor, allein für den Krieg im Gazastreifen verantwortlich zu sein, da Israel "nur ein Instrument" der Vereinigten Staaten sei. "Wer auch immer einen regionalen Krieg verhindern will, muss sofort die Aggressionen im Gazastreifen einstellen", sagte er.



Die USA hatten unmittelbar nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt und unter anderem Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer stationiert.