Yamaha Hyper Naked Bike MT-09

mid Groß-Gerau - Die MT-09 feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem umfassend neuen Design, mit dem die legendäre, drehmomentstarke Beschleunigung des CP3 noch stärker unter die Haut geht. Yamaha

Für das Jahr 2024 hat Yamaha die MT-09 auf die nächste Stufe der "Darkness" gebracht, indem die "Dark Side of Japan" durch die Kombination von Intelligenz und Stil noch essenzieller auf den Punkt gebracht wird.



Die erste Yamaha MT-09 brachte pure Emotion und Begeisterung in die Motorradwelt zurück und war der Auslöser einer Hyper Naked-Revolution, die alles verändern sollte. Ihre dunkle und geheimnisvolle Ästhetik und ihre souveräne Leistung hinterlassen bei allen Fahrern einen bleibenden Eindruck.



Die MT-09, die eine neue Ära für Yamaha einläutete, hatte ein aggressives Styling, ein Fahrwerk mit agilem Handling und einen drehmomentstarken CP3-Motor. Ästhetik und Leistung waren darauf ausgelegt, die Sinne anzuregen. Die MT wurde von unnötigen Anbauteilen befreit, in einen kompakten Aluminiumrahmen gepackt und mit dem Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) ausgestattet. Damit war die MT die perfekte Mischung aus hoher Leistung, modernster Technologie und zweckmäßiger Funktionalität.



Im Laufe der Jahre hat sich die MT-09 zu einem der bedeutendsten und erfolgreichsten Modelle in der Yamaha Produktpalette entwickelt und sich ihren Status als eines der kultigsten Motorräder in der Geschichte von Yamaha verdient.



Jedes einzelne Detail der MT-09 wurde neu durchdacht, um das Fahrerlebnis weiter zu verbessern. Um das Gefühl von Freiheit noch weiter zu steigern, hat die MT-09 jetzt getrennte Sitze für Fahrer und Sozius, wodurch sowohl die Position des Fahrers als auch die Bequemlichkeit beim Auf- und Absteigen vom Motorrad verbessert werden.



Die neue Yamaha MT-09 sowie ihre 35 kW-Version sind in drei Farben erhältlich: Midnight Cyan, Icon Blue und Tech Black. Die Auslieferung an Deutsche Yamaha Partner beginnt im Februar 2024. Die unverbindliche Preisempfehlung wird in Kürze bekanntgegeben, so der Hersteller.