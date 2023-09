Taifun "Haikui" nimmt Kurs auf Taiwan

Hohe Wellen in Yilan

Taiwan bereitet sich auf den Durchzug des ersten Tropensturms seit vier Jahren vorbereitet. Der Taifun "Haikui" stelle eine "beträchtliche Bedrohung" dar, teilte die taiwanische Wetterbehörde am Sonntag mit. 2800 Menschen mussten auf Anordnung der Behörden ihre Häuser verlassen, die meisten von ihnen in der bergigen Region Hualien im Osten Taiwans.



Es wird damit gerechnet, dass der Taifun am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr (Ortszeit; 11.00 Uhr MESZ) an der Ostküste auf Land trifft. Im Osten und Süden Taiwans blieben viele Geschäfte am Sonntag geschlossen. Mehr als 200 Inlandsflüge wurden gestrichen. Präsidentin Tsai Ing-Wen rief die Bevölkerung dazu auf, "sich vorzubereiten" und möglichst "nicht ins Freie zu gehen". Zuletzt hatte 2019 ein Taifun in Taiwan gewütet, ein Mensch starb.