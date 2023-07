SPERRFRIST 00.00 UHR: Tafeln beklagen Überlastung und fordern Hilfe von der Politik

Tafel-Ausgabestelle in Bochum

Die Tafeln in Deutschland beklagen angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise einen 'Ausnahmezustand' bei der Verteilung von Lebensmitteln für Bedürftige. Tafel-Bundeschefin Michaela Engelmeier forderte mehr Einsatz vom Staat.

Die Tafeln in Deutschland beklagen angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise einen "Ausnahmezustand" bei der Verteilung von Lebensmitteln für Bedürftige. Während sich die Anzahl der Kunden an manchen Standorten "fast verdoppelt" habe, seien die Lebensmittelspenden "teilweise um 50 Prozent zurückgegangen", sagte sagte der Vorstandsvorsitzende des Tafel-Landesverbands Schleswig-Holstein und Hamburg, Frank Hildebrandt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). Tafel-Bundeschefin Michaela Engelmeier forderte den Staat auf, "das Existenzminimum" der Menschen abzusichern.



Es gebe "erschreckende" Berichte von den Tafeln, sagte Engelmeier weiter. In Zeiten von "Rekordinflation und Preisexplosion" könnten sich viele Menschen "nicht einmal mehr das Essen leisten". Betroffen seien nicht nur Menschen, die Bürgergeld empfingen, sondern auch Millionen Geringverdienende und Rentner. Die Ehrenamtlichen der Tafeln, deren Zahl "nahezu konstant" geblieben sei, arbeiteten "an der absoluten Belastungsgrenze - sowohl psychisch als auch körperlich", sagte Tafel-Sprecherin Anna Verres.