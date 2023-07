Auftrag für Neubau von Rahmedetalbrücke in Nordrhein-Westfalen vergeben

Gesperrte Talbrücke Rahmede vor Sprengung

Zwei Monate nach Sprengung der maroden Rahmedetalbrücke entlang der Sauerlandlinie A45 hat die Autobahn GmbH des Bundes mehrere Bauunternehmen mit dem Neubau beauftragt. Die Auftragssumme betrage rund 170 Millionen Euro, teilte das Bundesverkehrsministerium am Dienstag in Berlin mit. Der erste Teil der Talbrücke soll demnach Mitte 2026 für den Verkehr freigegeben werden.



Den Zuschlag erhielt nach Ministeriumsangaben eine Bietergemeinschaft bestehend aus mehreren Bauunternehmen. Die Vorbereitungen und Detailplanungen seien bereits angelaufen, hieß es. Anfang Mai war die marode Talbrücke an der A45 bei Lüdenscheid, die wegen erheblicher Schäden bereits vollständig gesperrt war, gesprengt worden. Die verursachte Lücke in der A45 wirkt sich weiterhin stark auf Verkehr und Wirtschaft in der Region aus.