Kabinett berät in Meseberg über Energiewende und Künstliche Intelligenz

Kabinett bei Klausurtagung am Sonntag

Das Bundeskabinett setzt am Montag seine Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg fort. Zunächst steht nach Regierungsangaben das Thema Energiewende auf dem Programm. Anschließend soll es um Datenpolitik und Künstliche Intelligenz gehen.

Das Bundeskabinett setzt am Montag seine Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg fort. Zunächst steht nach Regierungsangaben das Thema Energiewende auf dem Programm. Anschließend soll es um Datenpolitik und Künstliche Intelligenz gehen. Zu beiden Tagesordnungspunkten wurden externe Experten eingeladen.



Am frühen Nachmittag (13.15 Uhr) wird dann eine reguläre Kabinettsitzung abgehalten. Über die Beschlüsse und die Ergebnisse der Klausurtagung insgesamt informieren anschließend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in einer Pressekonferenz (14.00 Uhr).