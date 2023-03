Junge Frau bei Geburtstagsparty in Bramsche getötet

Polizeiwagen

Im niedersächsischen Bramsche ist eine junge Frau am Rande einer Geburtstagsfeier mutmaßlich Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Im niedersächsischen Bramsche ist eine junge Frau am Wochenende am Rande einer Geburtstagsfeier mutmaßlich Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Es werde auch zum Verdacht eines Sexualdelikts ermittelt, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Der Tatverdacht richtete sich nach den ersten Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Teilnehmer der Party, der festgenommen wurde. Gegen ihn wurde Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen.



Bei der Party in einer Schützenhalle war die 19-Jährige in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr als vermisst gemeldet worden. Sie wurde daraufhin schwer verletzt auf einer Wiese gefunden. Im Krankenhaus konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Polizei nahm mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr die Personalien aller 150 Gäste der Feier auf.



Der tatverdächtige 20-Jährige wurde den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt, die den Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erließ. Der junge Mann schweige zu den Vorwürfen, teilten die Behörden mit.