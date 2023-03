Komponist von "Im Westen nichts Neues" übt schon Oscar-Dankesrede

Volker Bertelmann

Der Komponist des Weltkriegsdramas "Im Westen nichts Neues", Volker Bertelmann, übt bereits eine Dankesrede für die Oscar-Verleihung am 12. März. "Ich muss so etwas trainieren", sagte er der "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe). Er werde die Rede im Fall des Oscar-Gewinns zwar frei vortragen, "aber ich habe mir eben schon im Vorhinein überlegt, was ich sagen möchte".



"Im Westen nichts Neues" ist als erster deutscher Streifen der Geschichte für einen Oscar als bester Film nominiert. Insgesamt heimste der Film neun Nominierungen ein - auch für die beste Musik.



Das Werk hatte zuletzt bei den Auszeichnungen der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) großen Erfolg und räumte sieben Preise ab. Auch Bertelmann wurde für seine Filmmusik ausgezeichnet.



Sein bei der Bafta-Verleihung in London genutztes Outfit will Bertelmann nun wiederverwenden: Den Anzug, den er bei den Oscars trage, "habe ich bereits für die Baftas gekauft", sagte er der "Rheinischen Post". Er habe ihn jetzt nochmal reinigen lassen.