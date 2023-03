Estland wählt neues Parlament

Bild: AFP

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas im Februar in Tallinn

In Estland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die politisch Mitte-Rechts stehende Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas lag in den Umfragen zur Wahl klar vorn. Zweitstärkste Kraft wird demnach die Rechtsaußen-Partei Ekre bleiben.