Griechischer Bahnhofsvorsteher erscheint nach Zugunglück vor Gericht

Bild: AFP

Aufräumarbeiten nach dem Zugunglück in Griechenland

Nach dem verheerenden Zugunglück mit mindestens 57 Toten in Griechenland wird der beschuldigte Bahnhofsvorsteher von Larisa am Sonntag vor Gericht erwartet. Dem 59-Jährigen werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt.