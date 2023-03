Stichwahl entscheidet über neuen Oberbürgermeister in Mainz

Bild: AFP

Vorbereitung von Wahlumschlägen

In Mainz fällt am Sonntag die Entscheidung über den künftigen Oberbürgermeister. Zur Stichwahl treten in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt der parteilose Bewerber Nino Haase und der Grünen-Kandidat Christian Viering gegeneinander an.