Brite und Belarussin auf russischem Weltraumbahnhof in Kasachstan festgenommen

Weltraumbahnhof Baikonur

Auf dem Gelände des russischen Weltraumbahnhofs Baikonur in Kasachstan sind nach Behördenangaben ein verdächtiger Brite und eine Belarussin festgenommen worden. Die Beiden seien "im Gebiet der Startrampe 112" gefasst worden, erklärte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Samstagabend im Onlinedienst Telegram.



Die Verdächtigen seien in die Innenbehörde von Baikonur gebracht worden, die Ermittlungen liefen. Die Beiden stünden im Verdacht, "illegale Aktionen" vorbereitet zu haben, erklärte Rogosin. Details nannte der Roskosmos-Chef nicht.