DAX nach ZEW-Daten im Minus

Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.843,09 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatte am Vormittag mitgeteilt, dass sich die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren im September erneut verschlechtert haben. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland verbesserte sich allerdings erneut. An der Spitze der Kursliste standen die Wertpapiere der Deutschen Bank, von BMW und Daimler. Abschläge gab es unter anderem bei den Aktien von Merck, Linde und RWE. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,1843 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8444 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.793 US-Dollar gezahlt (-1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,68 Euro pro Gramm.