Umsatz im Bauhauptgewerbe im Februar gestiegen

Wiesbaden - Der Umsatz im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Februar 2020 um 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum um 2,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.



In den ersten beiden Monaten 2020 legte der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,0 Prozent zu. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich unterdessen um 2,3 Prozent. Im Hochbau stiegen die Umsätze im Februar 2020 gegenüber Februar 2019 um 11,9 Prozent und im Tiefbau um 10,2 Prozent, so die Statistiker weiter. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes verzeichneten der Bau von Straßen mit +13,8 Prozent sowie das Gewerk "Leitungstiefbau und Kläranlagenbau" mit +18,2 Prozent besonders hohe Umsatzsteigerungen.



Der Wirtschaftszweig "Dachdeckerei und Bauspenglerei" hatte mit +5,5 Prozent den geringsten Umsatzzuwachs gegenüber Februar 2019.