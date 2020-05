Statistik: Deutschlands Exporte im März um 7,9 Prozent eingebrochen

Die wegen der Corona-Krise schwer angeschlagene Lufthansa verhandelt in zähen Gesprächen mit der Bundesregierung über ein Rettungspaket in Höhe von neun Milliarden Euro. Im

33 Millionen Arbeitslose binnen sieben Wochen: Die Arbeitslosigkeit in den USA wächst wegen der Coronavirus-Pandemie weiter stark an. In der vergangenen Woche meldeten sich rund