Holocaust-Überlebende Lasker-Wallfisch verfolgt Weltkriegs-Gedenken in London

Die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch wollte am Freitag in Berlin an dem ursprünglich geplanten Staatsakt zum Weltkriegsende vor 75 Jahren teilnehmen - doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Nun werde sie in ihrer langjährigen Heimtatstadt London an den 8. Mai 1945 denken, sagte die 94-Jährige der Nachrichtenagentur AFP.



"Ich wollte nie wieder nach Deutschland fahren", sagt die Musikerin heute über die Nachkriegszeit. "Man sollte sich nicht vorstellen, dass im Jahre 1945 alle Nazis verschwunden waren", erzählt die Überlebende der Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen. "Es gab viele Familien in Deutschland, da ist das einfach in den Hintergrund gerückt." Viele Eltern hätten mit ihren Kindern nicht über die NS-Zeit geredet.



Aber auch ihr selbst sei es schwer gefallen, mit ihrer Familie zu sprechen, sagt Lasker-Wallfisch, die in Auschwitz-Birkenau als Cellistin dem Mädchenorchester des Lagers angehörte, das beim Ein- und Ausmarsch der Arbeitstrupps spielen musste. "Ich wollte meine Kinder nicht mit meiner entsetzlichen Vergangenheit belasten", erzählt die spätere Mitgründerin des London English Chamber Orchestra.



Als "Schande" empfinde sie heute den wieder aufflammenden Antisemitismus, sagt Lasker-Wallfisch. "Man braucht einen Südenbock, und Juden sind ein Jahrhundert lang Sündenbock gewesen", sagt sie. Bei Vorträgen vor Schülern frage sie manchmal, was ein Jude sei und erhalte "ganz komische Antworten". Sie sehe es deshalb "mit großer Genugtuung", wenn Judenfeindlichkeit bekämpft werde.



Lasker-Wallfisch wurde am 17. Juli 1925 in Breslau geboren. Während des Krieges wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert und später nach Bergen-Belsen. Dort erlebte sie 1945 die Befreiung durch die Alliierten. Nach dem Krieg wanderte sie über Belgien nach London aus.



Als eine der wenigen noch lebenden Zeitzeuginnen hat sie zahlreichen Schülern auch in Deutschland von ihrem Schicksal erzählt. Im Januar 2018 hielt sie eine viel beachtete Rede im Bundestag zum Gedenken an die Opfer der Nazis. Für ihre Arbeit gegen das Vergessen und gegen den Antisemitismus wurde Lasker-Wallfisch unter anderem mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet.