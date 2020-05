Antisemitismusbeauftragter für bundesweiten Feiertag am 8. Mai

NS-Gedenkstätte Sachsenhausen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich dafür ausgesprochen, den Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu machen. Er unterstütze eine entsprechende Forderung des Auschwitz-Komitees, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem am Freitag veröffentlichten Interview.



Weil der Umgang mit dem Erbe des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs "so zentral ist für die deutsche Identität und das auch bleiben muss, ist es angemessen, dem Ende des Krieges mit einem eigenen Feiertag zu gedenken", betonte Klein. Er hob in diesem Zusammenhang hervor, dass "es immer weniger Zeitzeugen gibt und wir neue Formen des Erinnerns finden müssen".



Der 8. Mai ist in diesem Jahr - 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs - - nur im Land Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Auch ist seine Deklarierung zum offiziellen Feiertag in Berlin auf dieses Jahr beschränkt.



Ein für diesen Freitag eigentlich vorgesehener Staatsakt zum Jahrestag des Kriegsendes wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Jedoch ist eine Zeremonie an der Neuen Wache in Berlin geplant. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen dabei einen Kranz niederlegen (12.00 Uhr). Steinmeier hält anschließend eine Rede.



Weitere Teilnehmer der Zeremonie an der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Zuvor findet ein Ökumenischer Gottesdienst (10.00 Uhr) im Berliner Dom statt.



Am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert, womit die NS-Schreckensherrschaft endete.